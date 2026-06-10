С 8 по 14 июня в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке пройдет Международный фестиваль китайского кино — 2026.



Организаторами выступают РОСКИНО совместно с Китайским центром исследований киноискусства при поддержке Минкультуры РФ и Государственного управления КНР по делам кинематографии. Зрителям покажут боевик, анимацию, историческую драму, комедию, военную ленту и мелодраму.





Фильм открытия в Москве — комедия «Личи из Чанъаня» по роману Ма Боюна. Ленту представит генпродюсер Ли Япин.



В Екатеринбурге покажут боевик с Джеки Чаном «Охота за тенью», который представит актер Ли Чжэкунь. Во Владивостоке — обладатель награды 41-й Гонконгской кинопремии «Там, где кончается море, — степь» о спасении трех тысяч сирот. Фильм представит исполнительница главной роли Ма Су.





В программе также: анимация «30 000 ли до Чанъаня» (2023), военная драма «Городок Гэчжи» (2025), мелодрама «Любовные письма из Тибета» (2026).





В рамках фестиваля покажут также совместный российско-китайский фильм «Красный шелк» о перевозке секретных документов, а также отечественную картину «В списках не значился» об обороне Брестской крепости.



