В Нижегородской области пройдет XV фестиваль «Арзамасские купола»

С 28 по 30 июля 2026 года в Арзамасе состоится XV Международный фестиваль-конкурс православной и патриотической песни «Арзамасские купола».





Фестиваль соберет исполнителей из России и зарубежья и приурочен ко Дню Крещения Руси, празднованию в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского и Году единства народов России.





Мероприятие направлено на укрепление традиций русской культуры, помощь подрастающему поколению приобщиться к духовным ценностям.





В настоящее время идет прием заявок на участие в фестивале. К участию приглашаются авторы-исполнители, солисты, ансамбли и церковные коллективы, а также исполнители произведений духовного и патриотического содержания.





Заявки принимаются до 28 июня 2026 года.