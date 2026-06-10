Более 300 музыкантов выступили на Всероссийском фестивале духовой музыки в Орле

Фото: пресс-служба Минкультуры России

Масштабный проект «Фанфарами славим Россию!» приурочен к Году единства народов России, знакомит публику с отечественной духовой музыкой и объединяет творческие коллективы из разных регионов страны.В рамках фестиваля состоялось выступление сводного оркестра под управлением президента Российского духового общества Михаила Брызгалова. На сцене прозвучали гимн России, «Славься!» Михаила Глинки, «Прощание славянки» и «Навсегда великая страна» Валерия Халилова.В этом году фестиваль охватывает девять городов воинской славы. За месяц он уже объединил участников и зрителей от Центральной России до Дальнего Востока. Впереди выступления в Курске, Брянске, Белгороде и Феодосии.