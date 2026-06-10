Более 300 музыкантов выступили на Всероссийском фестивале духовой музыки в Орле
Более 300 музыкантов приняли участие во Всероссийском фестивале духовой музыки, который прошел в Орле, передает пресс-служба Минкультуры России.
Масштабный проект «Фанфарами славим Россию!» приурочен к Году единства народов России, знакомит публику с отечественной духовой музыкой и объединяет творческие коллективы из разных регионов страны.
В рамках фестиваля состоялось выступление сводного оркестра под управлением президента Российского духового общества Михаила Брызгалова. На сцене прозвучали гимн России, «Славься!» Михаила Глинки, «Прощание славянки» и «Навсегда великая страна» Валерия Халилова.
В этом году фестиваль охватывает девять городов воинской славы. За месяц он уже объединил участников и зрителей от Центральной России до Дальнего Востока. Впереди выступления в Курске, Брянске, Белгороде и Феодосии.
Масштабный проект «Фанфарами славим Россию!» приурочен к Году единства народов России, знакомит публику с отечественной духовой музыкой и объединяет творческие коллективы из разных регионов страны.
В рамках фестиваля состоялось выступление сводного оркестра под управлением президента Российского духового общества Михаила Брызгалова. На сцене прозвучали гимн России, «Славься!» Михаила Глинки, «Прощание славянки» и «Навсегда великая страна» Валерия Халилова.
В этом году фестиваль охватывает девять городов воинской славы. За месяц он уже объединил участников и зрителей от Центральной России до Дальнего Востока. Впереди выступления в Курске, Брянске, Белгороде и Феодосии.
Фото: пресс-служба Минкультуры России