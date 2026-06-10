Фото: пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева

По его словам, на крыше здания начался пожар, которому присвоен четвертый ранг.«Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен. Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть. Только полные отморозки могли пойти на такое — целенаправленно бить по музею», — написал Развожаев.Губернатор пообещал, что произведение искусства будет восстановлено. Ранее он заявлял, что пожар на крыше музея-панорамы вспыхнул после удара ВСУ и что на месте работают 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России.Монументальное полотно Франца Рубо было открыто в 1905 году к 50-летию героической обороны города в ходе Крымской войны. Длина картины составляет 115 метров, высота — 14 метров, площадь 1610 квадратных метров. Полотно создавалось в Мюнхене при участии немецких живописцев, на нем изображено более 4 тысяч фигур.