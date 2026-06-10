Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» практически уничтожена после атаки ВСУ — глава Севастополя
Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате атаки ВСУ панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» оказалась практически уничтожена.
По его словам, на крыше здания начался пожар, которому присвоен четвертый ранг.
«Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен. Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть. Только полные отморозки могли пойти на такое — целенаправленно бить по музею», — написал Развожаев.
Губернатор пообещал, что произведение искусства будет восстановлено. Ранее он заявлял, что пожар на крыше музея-панорамы вспыхнул после удара ВСУ и что на месте работают 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России.
Монументальное полотно Франца Рубо было открыто в 1905 году к 50-летию героической обороны города в ходе Крымской войны. Длина картины составляет 115 метров, высота — 14 метров, площадь 1610 квадратных метров. Полотно создавалось в Мюнхене при участии немецких живописцев, на нем изображено более 4 тысяч фигур.
По его словам, на крыше здания начался пожар, которому присвоен четвертый ранг.
«Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен. Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть. Только полные отморозки могли пойти на такое — целенаправленно бить по музею», — написал Развожаев.
Губернатор пообещал, что произведение искусства будет восстановлено. Ранее он заявлял, что пожар на крыше музея-панорамы вспыхнул после удара ВСУ и что на месте работают 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России.
Монументальное полотно Франца Рубо было открыто в 1905 году к 50-летию героической обороны города в ходе Крымской войны. Длина картины составляет 115 метров, высота — 14 метров, площадь 1610 квадратных метров. Полотно создавалось в Мюнхене при участии немецких живописцев, на нем изображено более 4 тысяч фигур.
Фото: пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева