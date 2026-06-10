В столице открылся Пятый Московский джазовый фестиваль

Фото: пресс-служба Минкультуры России

Постановка была представлена на сцене Концертного зала им. П. И. Чайковского. Народные артисты России Игорь Бутман и Сергей Степанченко выступили на премьерном показе, объединив музыкальные номера и литературную основу — воспоминания Леонида Утесова из книги «Спасибо, сердце!».Московский джазовый оркестр стал полноценным участником спектакля, взаимодействуя с текстом и создавая музыкальное сопровождение, а также вокальные партии в исполнении Олега Аккуратова, Фантине и музыкантов коллектива.Специальным гостем стала американская вокалистка и саксофонистка Камилла Турман, которая присоединилась к постановке сразу после прилета в Москву.В основу спектакля легли автобиографические материалы Леонида Утесова, включая его рассказы о создании «Теа-джаза», фронтовых концертах и работе с коллективом «Веселые ребята». В ходе вечера зрители вместе с артистами исполняли известные композиции, среди которых «У Черного моря», «Бомбардировщики» и «Дорогие мои москвичи».«Все мое детство прошло с именем Леонида Утесова. Слова „джаз“ и „Утесов“ для меня всегда были синонимами», — отметил Бутман.Автором сценария выступил историк джаза Кирилл Мошков, режиссером — Игорь Ушаков. Пятый Московский джазовый фестиваль проходит в столице с 8 по 14 июня. За семь дней выступят более тысячи артистов из России и зарубежных стран. Основные концерты пройдут в Концертном зале им. Чайковского, саду «Эрмитаж», парках «Зарядье», Горького, на ВДНХ и других площадках. Фестиваль включает также международный форум Jazz Across Borders и молодежные образовательные программы.