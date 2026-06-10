В «Ленкоме» состоялась премьера спектакля «Великий комбинатор»

Художественный руководитель Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Владимир Панков представил премьеру «Великий комбинатор» по роману Ильфа и Петрова, передает ТАСС.



В основу постановки лег сатирический роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок». В актерский состав вошли порядка 50 актеров. В их числе — народные артисты РФ Максим Аверин, Иван Агапов и Андрей Леонов, заслуженные артисты РФ Алексей Маклаков, Станислав Житарев, Геннадий Козлов, Игорь Фокин, Ирина Серова, а также артисты Павел Капитонов, Сергей Ююкин, Игорь Андреев, Евгений Бойцов, Александр Большаков, Александр Горелов, Дмитрий Грошев и другие. В основу постановки лег сатирический роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок». В актерский состав вошли порядка 50 актеров. В их числе — народные артисты РФ Максим Аверин, Иван Агапов и Андрей Леонов, заслуженные артисты РФ Алексей Маклаков, Станислав Житарев, Геннадий Козлов, Игорь Фокин, Ирина Серова, а также артисты Павел Капитонов, Сергей Ююкин, Игорь Андреев, Евгений Бойцов, Александр Большаков, Александр Горелов, Дмитрий Грошев и другие.





«Знаете, эта работа ощущается как продолжение того, что делал Марк Захаров. В 1976 году он снял кино по роману „Двенадцать стульев“, который, собственно говоря, предваряет „Золотого теленка“. Так что оттуда как будто тянется тоненькая ниточка. Это даже не параллель, а возможность перекинуть своеобразный мостик. А по поводу „получилось или не получилось“... Давайте ответим на этот вопрос чуть позже», — сказал Панков.





Вместе с Панковым над созданием «Великого комбинатора» работали режиссер Игорь Фокин, заслуженный художник РФ, сценограф Алексей Кондратьев, художник по костюмам Ирэна Белоусова, композиторы Артем Ким и Сергей Родюков, хореограф-постановщик Екатерина Кислова, художник по свету Евгений Виноградов и видеохудожники Мария Линдер и Павел Гандель. Музыкальный руководитель спектакля — Армен Погосян.



