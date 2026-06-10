Состоялись итоговые мероприятия проекта «Школьная классика»

В России состоялись итоговые мероприятия Всероссийского проекта «Школьная классика».



«Движение Первых» и Театральный институт им. Бориса Щукина совместно провели большой театральный фестиваль, который стал финалом проекта. На театральных площадках по всей России выступили лучшие молодежные творческие коллективы. Итоговое мероприятие состоялось в День русского языка. Юные актеры представили в Московском музыкальном театре «Геликон-опера» спектакль по мотивам повести «Алые паруса» А. С. Грина.





Финальные мероприятия прошли 5 и 6 июня в 13 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Севастополь, Донецк, Ижевск, Пермь, Сочи и Хабаровск. Молодые театры отыграли 38 спектаклей, свои постановки представили свыше 600 начинающих актеров из 40 театральных коллективов.





В Москве спектакли прошли на шести площадках, среди которых Детский музыкальный театр юного актера, Театр на Покровке и Театральный институт им. Бориса Щукина.





Режиссером постановки «Алые паруса» выступил Валентин Стасюк. По его словам, проект позволяет сформировать у ребят правильное мировоззрение и понимание театра.





В «Геликон-опере» состоялось награждение победителей Конкурса проектных инициатив.





Шестой сезон проекта стартовал в сентябре 2025 года и объединил более 55 тысяч молодых людей. По итогам эксперты отобрали 325 победителей из 28 регионов, среди которых 19 театральных коллективов.



