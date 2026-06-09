Стартовали съемки фильма с Пореченковым о вторжении ВСУ в Курскую область





Фото: пресс-служба проекта "Враг"

Картина расскажет историю двух бойцов на фоне вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область в 2024 году, сообщили в компании «Атмосфера кино».Режиссером проекта выступил Иван Твердовский.По сюжету, в «серой зоне» приграничья встречаются два тяжелораненых бойца: единственный выживший участник российской диверсионно-разведывательной группы Степан и украинский оператор беспилотника, по наводке которого был нанесен удар по подразделению. Оказавшись один на один с обстоятельствами, герои вынуждены решить, смогут ли они объединить усилия ради спасения или погибнут, оставаясь врагами.Сценарий написал Алексей Савенков, продюсерами картины стали Максим Королев и Ольга Журавлева. Главные роли исполняют Егор Кирячок и Даня Киселев. Также в фильме снимаются Михаил Пореченков, Олег Васильков, Максим Щеголев, Гарик Айвазов, Борис Зверев, Павел Чинарев, Андрей Баков, Игорь Огурцов, Дмитрий Гаврилов, Артем Руднев и Сергей Богданов.