Три мастерские Большого театра начали работать после реставрации

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В обновленных зданиях размещены необходимые вспомогательные службы, обеспечивающие бесперебойную деятельность одного из ведущих театров России. Здесь предусмотрены цехи по изготовлению и ремонту театральных декораций, костюмов, обуви, париков, ремонту музыкальных инструментов, типография, прачечная-химчистка и другие помещения.Также на объекте смонтированы покрасочная камера, металло- и деревообрабатывающие станки для изготовления реквизита.Генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян отметил, что к вводу в эксплуатацию готовятся еще два здания второго этапа реконструкции. Речь идет о гостинице для размещения приглашенных артистов и оздоровительно-реабилитационном комплексе. По его словам, ремонтные и строительные работы завершены на всех объектах. Работа велась в рамках реестра объектов капитального строительства, входящего в комплексную государственную программу «Строительство», куратором которой является Минстрой России.