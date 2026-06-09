Более 350 экспонатов из «Царского Села» представили на выставке в Екатеринбурге

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств стартовала выставка «Царское Село. Шедевры императорской резиденции», передает пресс-служба Минкультуры России.





Директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова рассказала, что на выставке музей показывает более 350 раритетов из собственной коллекции.





Среди представленных экспонатов — мемориальные вещи из императорских коллекций и предметы, недавно поступившие в музей благодаря меценатам. Они повествуют об истории Царского Села как блистательной императорской резиденции, о возведении Екатерининского и Александровского дворцов, а также парковых павильонов. Посетители увидят уникальную живопись и графику, декоративно-прикладное искусство: фарфор, стекло, художественную бронзу и серебро. Отдельный раздел посвящен восточному искусству — лакам, изделиям из дерева и камня, расписному китайскому и японскому фарфору XVII–XIX веков. Также на выставке представлены великолепная коллекция вееров, дамские аксессуары, предметы быта и тарелки из Бабигонского сервиза с акварельными видами Царского Села первых десятилетий существования резиденции.





Впервые в Екатеринбурге демонстрируется подлинная флорентийская мозаика «Осязание и обоняние» из Янтарной комнаты, созданная в середине XVIII века. Это единственная из четырёх мозаик, утраченных в годы Великой Отечественной войны, которую обнаружили и вернули в музей-заповедник «Царское Село» в 2000 году. Обычно она хранится в фондах и редко покидает музей. Гости также могут увидеть медальон с портретом императрицы Елизаветы Петровны, шкатулки и настольные игры XVIII века, курительные трубки Александра II и другие царскосельские янтарные изделия. В залах экспонируются предметы декоративно-прикладного искусства с Петергофской и Колыванской гранильных фабрик, выполненные из уральского малахита, родонита, яшмы, лазурита, нефрита и порфира.



