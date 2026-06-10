«Союзмультфильм» создал с момента основания почти 3 тысячи мультфильмов

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По прогнозам, к столетию в 2036 году их число превысит 4 тысячи.«Начиная с 1936 года за 90 лет старейшая российская киностудия „Союзмультфильм“ создала 2943 мультфильма, при этом половину из них — за последние 15 лет. В компании посчитали, что к своему столетию, которое будет отмечаться в 2036 году, общее количество мультфильмов превысит 4000 единиц. Однако специалисты не исключают, что эта цифра может быть и больше с учетом развития технологий», — сообщили в «Союзмультфильме»Председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащёва отметила, что «Союзмультфильм» — это феномен в мировой истории, студия, которая пережила множество самых разных исторических периодов, практически никогда не останавливая производство: даже в годы Великой Отечественной войны мастера анимации продолжали работу в эвакуации.За всю свою историю ленты «Союзмультфильма» получили свыше 800 национальных и международных наград. Среди них «Золотая пальмовая ветвь» Международного Каннского кинофестиваля — ее в 1988 году завоевал фильм Гарри Бардина «Выкрутасы». Самой титулованной картиной является «Ежик в тумане» (1975) Юрия Норштейна: она получила более 35 национальных и международных премий. Самым плодовитым режиссером за всю историю киностудии можно назвать Вячеслава Котеночкина — он поставил более 60 работ.За всю историю киностудии над озвучиванием фильмов поработали такие актеры, как Аркадий Райкин, Фаина Раневская, Юрий Никулин, Лидия Федосеева-Шукшина, Леонид Броневой, Алексей Баталов, Людмила Касаткина, Лариса Удовиченко, Олег Янковский, Людмила Гурченко, Наталья Гундарева, Валентин Гафт, Леонид Куравлёв, Евгений Евстигнеев, Владимир Этуш, Олег Табаков, Геннадий Хазанов, Татьяна Васильева, Антон Табаков, Юлия Меньшова, Иван Охлобыстин, Павел Деревянко, Леонид Ярмольник, Константин Хабенский, Александр Олешко, Михаил Башкатов и многие другие.