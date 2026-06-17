Музей Победы покажет в Бресте выставку ко Дню памяти и скорби

На площадке Русского дома в Бресте 22 июня пройдет серия памятных акций, приуроченных ко Дню памяти и скорби и 85-й годовщине начала героической обороны Брестской крепости.





В филиале «Дворец культуры профсоюзов» Музей Победы организует экспозицию «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг».



Как рассказали в музее, выставка подготовлена совместно с мемориальным комплексом «Брестская крепость-герой» и частными коллекционерами. Гостям представят оцифрованные свидетельства эпохи: снимки, письма с фронта, агитационные плакаты, живопись и графику, а также подлинные документы, раскрывающие подвиг участников приграничных сражений 1941 года — от сухопутных рубежей до морских и воздушных баталий.



В экспозицию включены воспоминания бойцов, сражавшихся в июне 41-го. Особое место отведено не только ратным подвигам на передовой, но и самоотверженному труду в тылу, без которого победа была бы невозможна, рассказали организаторы.



