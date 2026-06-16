Ольга Любимова: отечественный театр — один из символов национальной культуры

Министр культуры России Ольга Любимова направила поздравление по случаю сразу двух значимых дат — 150-летнего юбилея Союза театральных деятелей и Дня Российского театрального общества.





«Отечественный театр по праву является одним из символов национальной культуры. На протяжении полутора веков союз объединяет талантливых артистов, режиссеров, драматургов, педагогов, художников, критиков и деятелей, которые посвятили себя развитию сценического искусства. Благодаря вашей преданности профессии театр сохраняет свою уникальность, остается пространством живого диалога со зрителем и важнейшей частью духовного наследия нашей страны», — приводит слова министра СТД.



