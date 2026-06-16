Ольга Любимова: отечественный театр — один из символов национальной культуры
Министр культуры России Ольга Любимова направила поздравление по случаю сразу двух значимых дат — 150-летнего юбилея Союза театральных деятелей и Дня Российского театрального общества.
«Отечественный театр по праву является одним из символов национальной культуры. На протяжении полутора веков союз объединяет талантливых артистов, режиссеров, драматургов, педагогов, художников, критиков и деятелей, которые посвятили себя развитию сценического искусства. Благодаря вашей преданности профессии театр сохраняет свою уникальность, остается пространством живого диалога со зрителем и важнейшей частью духовного наследия нашей страны», — приводит слова министра СТД.
В своем поздравлении министр также указала на многогранную деятельность союза, который не только поддерживает экспертное сообщество и способствует обновлению системы театрального образования, но и последовательно реализует масштабные творческие инициативы, бережно хранит вековые традиции российской сцены и заботится о преемственности между поколениями мастеров.
Ольга Любимова выразила уверенность, что впереди у СТД и его членов множество новых свершений, которые послужат дальнейшему процветанию отечественной культуры, и пожелала всем крепкого здоровья, благополучия и новых творческих побед.
Ольга Любимова выразила уверенность, что впереди у СТД и его членов множество новых свершений, которые послужат дальнейшему процветанию отечественной культуры, и пожелала всем крепкого здоровья, благополучия и новых творческих побед.
Фото: пресс-служба Минкультуры России