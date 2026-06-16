В Абхазии завершились гастроли Малого театра России

В Абхазии завершились масштабные гастроли Государственного академического Малого театра России.



Мероприятие состоялось в рамках зарубежного трека программы «Большие гастроли», реализуемой по Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ. Организацию выездных показов обеспечил Росконцерт.





Визит стал для прославленного московского коллектива, отмечающего в нынешнем сезоне 270-летие, дебютным на Абхазской земле.





Площадкой для выступлений стал Государственный русский театр драмы имени Искандера. Зрители смогли увидеть спектакли «Женитьба» в постановке народного артиста СССР Юрия Соломина и «Игроки» заслуженного артиста России Владимира Драгунова. Главные роли на сцене исполнили звезды театра и кино: народные артисты России Ирина Муравьева, Людмила Полякова, Валерий Афанасьев, Александр Ермаков, Владимир Дубровский, Глеб Подгородинский, а также лауреат Государственной премии Игорь Петренко и другие мастера сцены.





Помимо выступлений, в рамках культурного визита состоялась встреча главного режиссера Малого театра Алексея Дубровского и народной артистки России Ирины Муравьевой с президентом Абхазии Бадрой Гунба. Во встрече также принял участие генеральный директор Русдрама Ираклий Хинтба.



