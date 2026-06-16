«Нижегородские сказки и легенды» представят на выставке в НГХМ

В Нижегородском государственном художественном музее 19 июня откроется выставка «Нижегородские сказки и легенды».





Выставка призвана сыграть важную роль в сохранении и популяризации регионального фольклорного наследия. В день открытия гостям представят новое издание Алексея Ивантера «Нижегородские сказки и легенды». Автор проделал значительную работу, собрав и художественно переработав народные предания Нижегородской области, чтобы сделать их доступными для детей. Ключевая особенность книги — обращение именно к городскому фольклору, а не к широко известным крестьянским сказаниям. Иллюстративный ряд создан художником Константином Шаповаловым и позволяет читателям прочувствовать неповторимый колорит края, полнее погрузиться в атмосферу местных легенд.



