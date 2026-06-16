«Нижегородские сказки и легенды» представят на выставке в НГХМ
В Нижегородском государственном художественном музее 19 июня откроется выставка «Нижегородские сказки и легенды».
Выставка призвана сыграть важную роль в сохранении и популяризации регионального фольклорного наследия. В день открытия гостям представят новое издание Алексея Ивантера «Нижегородские сказки и легенды». Автор проделал значительную работу, собрав и художественно переработав народные предания Нижегородской области, чтобы сделать их доступными для детей. Ключевая особенность книги — обращение именно к городскому фольклору, а не к широко известным крестьянским сказаниям. Иллюстративный ряд создан художником Константином Шаповаловым и позволяет читателям прочувствовать неповторимый колорит края, полнее погрузиться в атмосферу местных легенд.
В экспозиции, разместившейся в четырех музейных залах, будет представлено около сотни работ — иллюстраций, подготовительных эскизов и декоративных виньеток, выполненных для данной книги. Соединение визуальных образов с текстовыми фрагментами дает возможность проследить эволюцию замысла иллюстратора: от первых впечатлений, возникших при чтении, до проработанных персонажей с индивидуальными чертами и единой стилистикой сказочного мира. Константин Шаповалов придерживается классических принципов иллюстраторской школы, создавая все подготовительные рисунки и акварельные листы вручную, рассказали организаторы.
В дальнейшем авторы планируют продолжить серию и подготовить аналогичные издания по мотивам поморских, ярославских и донских преданий.
В дальнейшем авторы планируют продолжить серию и подготовить аналогичные издания по мотивам поморских, ярославских и донских преданий.
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