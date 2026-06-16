Мишустин поздравил СТД с 150-летием
Премьер-министр России Михаил Мишустин направил поздравление коллективу Союза театральных деятелей страны по случаю 150-летия со дня основания общественной организации.
В своем обращении глава правительства высоко оценил роль объединения в сохранении и развитии богатейших традиций отечественного сценического искусства.
В своем обращении глава правительства высоко оценил роль объединения в сохранении и развитии богатейших традиций отечественного сценического искусства.
Как сообщается на сайте кабмина, на протяжении полутора веков союз сплачивает актеров, режиссеров, драматургов, сценографов, музыкантов и артистов эстрады — всех, кто связал свою жизнь со служением Мельпомене. Подчеркивается, что деятельность организации вносит значительный вклад в культурное развитие России, укрепляет национальное самосознание и обеспечивает связь поколений, а также приобщает юных зрителей к театральному миру, воспитывая в них любовь к искусству с ранних лет.
Мишустин также обратил внимание на неизменность миссии союза и его разносторонней работы по продвижению драматического искусства. Премьер особо выделил системную поддержку региональных отделений, участие в крупных совместных проектах, организацию фестивалей, творческих конкурсов и образовательных мастер-классов.
В завершение поздравления председатель правительства выразил глубокую признательность всем членам союза за верность призванию, ежедневный труд, трепетное отношение к классическому наследию и готовность передавать накопленный опыт и мастерство будущим поколениям; пожелал театральному сообществу новых успехов, ярких замыслов, вдохновения, крепкого здоровья и благополучия.
Фото: АГН "Москва"