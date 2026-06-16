Мишустин поздравил СТД с 150-летием

Премьер-министр России Михаил Мишустин направил поздравление коллективу Союза театральных деятелей страны по случаю 150-летия со дня основания общественной организации.



В своем обращении глава правительства высоко оценил роль объединения в сохранении и развитии богатейших традиций отечественного сценического искусства.





Как сообщается на сайте кабмина, на протяжении полутора веков союз сплачивает актеров, режиссеров, драматургов, сценографов, музыкантов и артистов эстрады — всех, кто связал свою жизнь со служением Мельпомене. Подчеркивается, что деятельность организации вносит значительный вклад в культурное развитие России, укрепляет национальное самосознание и обеспечивает связь поколений, а также приобщает юных зрителей к театральному миру, воспитывая в них любовь к искусству с ранних лет.





Мишустин также обратил внимание на неизменность миссии союза и его разносторонней работы по продвижению драматического искусства. Премьер особо выделил системную поддержку региональных отделений, участие в крупных совместных проектах, организацию фестивалей, творческих конкурсов и образовательных мастер-классов.



