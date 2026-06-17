В Дубне завершился кинофестиваль «Движение по вертикали»

В городском округе Дубна Московской области прошел заключительный этап кинофестиваля «Движение по вертикали», посвященного памяти выдающегося режиссера, актера, художника, политика и общественного деятеля Станислава Говорухина.



Традиционно программу открыла фотовыставка о жизни и творчестве мастера. Торжественное открытие состоялось во Дворце культуры «Октябрь» — одном из старейших учреждений Дубны, которое в этом году отмечает 60-летие.

Фестивальную программу продолжил традиционный показ фильма «Конец прекрасной эпохи».





Для молодежи округа провели мастер-класс «Что такое АртМастерс». Участие в открытом чемпионате творческих компетенций дает детям и подросткам возможность реализовывать идеи, учиться ставить цели и работать в команде. На встрече показали фильмы-победители: «Молодой», «Ласточка», «Сказка о рыбке. Не золотой. Рассказанная дедом Гордеем внуку молодцу перед сном в среду». Ребята обсудили ленты и выставили оценки. В мастер-классе участвовали более 130 человек.





В комплексном молодежном центре «Инициатива» актер театра и кино Леонид Семенов провел мастер-класс на тему «Актерское мастерство: внимание, память, действие, воображение, импровизация».





В этот же день на рабочей встрече с заместителем главы округа Денисом Карюхиным президент Центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова передала в дар библиотекам Дубны тома Книг Памяти Российского архива.





Вечером в «Инициативе» состоялся музыкально-поэтический спектакль «Вертикаль продолжается» по мотивам жизни и творчества С.С. Говорухина.



