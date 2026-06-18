ВГИК в новом учебном году наберет белорусскую актерскую мастерскую

Во ВГИКе имени Герасимова откроют набор в национальную белорусскую актерскую мастерскую в 2027–2028 учебном году. Об этом в MAКС сообщила министр культуры России Ольга Любимова.



Министр отметила, что в текущем учебном году в российских вузах обучаются свыше 300 граждан Белоруссии. Министр отметила, что в текущем учебном году в российских вузах обучаются свыше 300 граждан Белоруссии.





На полях международной конференции в Санкт-Петербурге Любимова встретилась с белорусским коллегой Маратом Марковым. Стороны обсудили развитие двустороннего культурного сотрудничества, которое, по словам министра, полностью отвечает задачам укрепления добрососедских отношений и строительства Союзного государства. Особое внимание уделили инициативам для творческой молодежи: совместные проекты должны быть интересны новому поколению и показывать возможности творческого образования обеих стран.





Кроме того, говорили о взаимодействии в музейной сфере. В 2025 году было реализовано 18 совместных выставочных проектов, также запланировано завершение строительства нового корпуса Национального исторического музея и музейного квартала на базе Национального художественного музея Беларуси. Любимова напомнила и о других направлениях сотрудничества — гастролях театральных и музыкальных коллективов, концертах и образовательных программах. Белорусские театры активно участвуют в зарубежной части программы «Большие гастроли» и в программе поддержки русских театров за рубежом.





Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН "Москва"



