Российский мультфильм взял главный приз китайского фестиваля «Золотая обезьяна»

Фото: пресс-служба Минкультуры России

Лучшим анимационным короткометражным фильмом признана российская работа «Когда мы были травой» режиссера Екатерины Куричевой, передает пресс-служба Минкультуры России.Отечественная картина опередила свыше тысячи заявок из двадцати стран, в том числе проекты из США, Франции, Великобритании и Китая.Организацией участия в этом крупнейшем азиатском смотре занималось Роскино при поддержке Министерства культуры России.«Картина стала первым российским лауреатом высшей награды за всю историю премии. Это яркое подтверждение высочайшего уровня нашей авторской анимации на международной арене», — отметили в ведомстве.