Фильмы «Бриллиантовой бабочки» получили награды Марийского кинофестиваля

Фильмы, участвовавшие в первой Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», удостоены наград I Марийского международного этнического кинофестиваля.





Киносмотр проходил в Йошкар-Оле с 15 по 19 июня 2026 года и был приурочен к Году единства народов России. Среди лауреатов фестиваля оказались две картины из числа номинантов премии: совместная работа Узбекистана и Туркменистана — «Махтумкули» режиссера Музаффархана Эркинова, а также киргизская лента «Потанцуйте с мамой» Дастана Мадалбекова. Организатором премии «Бриллиантовая бабочка» выступает Российский фонд культуры при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, а ее идейным вдохновителем является Никита Михалков.





В конкурсной программе полнометражных игровых фильмов было представлено шесть работ. Главная награда фестиваля — Гран-при за лучший игровой фильм — досталась картине «Там, где солнце светит ярко» (режиссер Лам Кан Чжао), снятой кинематографистами Китая, Швейцарии, Малайзии и Канады. Дастан Мадалбеков получил приз за лучшую режиссуру за свою работу «Потанцуйте с мамой», а Чари Бердиев был отмечен наградой за лучшую мужскую роль в фильме «Махтумкули».





Конкурс короткометражных лент собрал 14 работ. В этом разделе лучшим был признан индийский короткометражный «Первый фильм» режиссера Пиюша Тхакура.





В рамках специальных показов публике были продемонстрированы две картины: лента Андрея Зайцева «Двое в одной жизни, не считая собаки», которая на премии «Бриллиантовая бабочка» уже получила призы за мужскую роль (Александр Адабашьян) и женскую роль (Светлана Крючкова), и фильм итальянца Жани де Бласи «Последняя неделя лета».



