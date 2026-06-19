В Коломенском пройдет «Фестиваль Вдохновения»
В музее-заповеднике «Коломенское» 21 июня откроется «Фестиваль Вдохновения».
Организаторы посвятили мероприятие личностному росту, раскрытию творческих способностей, а также заботе о теле и душевном равновесии. В программу на открытом воздухе вошли музыкальные выступления, оздоровительные упражнения, творческие задания и просветительские лекции.
Организаторы посвятили мероприятие личностному росту, раскрытию творческих способностей, а также заботе о теле и душевном равновесии. В программу на открытом воздухе вошли музыкальные выступления, оздоровительные упражнения, творческие задания и просветительские лекции.
С полудня до шести часов вечера у Дворца царя Алексея Михайловича развернутся фестивальные мероприятия: концертная часть, создание коллективного панно, развлечения для детей и взрослых. На протяжении всего времени гостям предложат поучаствовать в спортивных разминках, обучающих сессиях, сеансах арт-терапии, стретчинге, йоге и медитативных практиках.
Познавательная часть встречи запланирована в Хоромах старших царевен. Там состоятся интерактивы по изготовлению книжной закладки под названием «Душу вложишь — все сможешь!», занятия «Царский зверинец», «Старинная открытка» и музейный урок «Игры разные важны». Для интересующихся историей прочитают лекцию «Пир горой. Традиции и блюда царской кухни в XVI–XVII веках», где расскажут о кулинарных обычаях русского царского двора.
Фото предоставлено организатором