Фильм «Гринч — похититель Рождества» с Джимом Керри получит продолжение
Спустя 26 лет после выхода оригинальной ленты студия Universal занялась разработкой сиквела фильма «Гринч — похититель Рождества», о чем сообщает The Hollywood Reporter.
Отмечается, что с исполнителем главной роли оригинального фильма Джимом Керри ведут переговоры об участии в новом проекте. Режиссерское кресло, как ожидается, вновь займет Рон Ховард, снимавший первую часть.
Премьера комедии состоялась в 2000 году, а в 2001-м картина получила «Оскар» за лучший грим.
Недавно 64-летний Керри был удостоен французской премии «Сезар» за вклад в кинематограф — награду ему вручил Мишель Гондри, режиссер «Вечного сияния чистого разума».
Отмечается, что с исполнителем главной роли оригинального фильма Джимом Керри ведут переговоры об участии в новом проекте. Режиссерское кресло, как ожидается, вновь займет Рон Ховард, снимавший первую часть.
Премьера комедии состоялась в 2000 году, а в 2001-м картина получила «Оскар» за лучший грим.
Недавно 64-летний Керри был удостоен французской премии «Сезар» за вклад в кинематограф — награду ему вручил Мишель Гондри, режиссер «Вечного сияния чистого разума».
Фото: кадр из фильма "Гринч — похититель Рождества".