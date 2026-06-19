Фильм «Гринч — похититель Рождества» с Джимом Керри получит продолжение

Фильм «Гринч — похититель Рождества» с Джимом Керри получит продолжение

Спустя 26 лет после выхода оригинальной ленты студия Universal занялась разработкой сиквела фильма «Гринч — похититель Рождества», о чем сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что с исполнителем главной роли оригинального фильма Джимом Керри ведут переговоры об участии в новом проекте. Режиссерское кресло, как ожидается, вновь займет Рон Ховард, снимавший первую часть.

Премьера комедии состоялась в 2000 году, а в 2001-м картина получила «Оскар» за лучший грим.

Недавно 64-летний Керри был удостоен французской премии «Сезар» за вклад в кинематограф — награду ему вручил Мишель Гондри, режиссер «Вечного сияния чистого разума».

Фото: кадр из фильма "Гринч  похититель Рождества".