Джим Керри получил почетную премию фестиваля «Сезар»

В Париже состоялась 54-я церемония вручения премии «Сезар».





Лучшим фильмом года признана семейная драма Карин Тардье «Привязанность». Картина, премьера которой состоялась в Венеции, рассказывает о женщине, чью уединенную жизнь нарушают соседи, попавшие в беду. Фильм также получил награды за лучший адаптированный сценарий и лучшую женскую роль второго плана (Вимала Понс).





Ричард Линклейтер признан лучшим режиссером за фильм «Новая волна», посвященный французской новой волне. Картина лидировала по числу номинаций (10) и победила в категориях «Лучший монтаж», «Лучшая работа оператора» и «Лучшие костюмы». Награду Линклейтеру вручал Дэвид Кроненберг.





Лучшим иностранным фильмом стал новый фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Кассовый хит «Лесной шепот» взял призы как лучший документальный фильм и за лучший звук. Короткометражный мультфильм «Арко» (Arco) Уго Бьенвеню победил в анимации и получил награду за музыку.



