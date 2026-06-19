Более 8 тысяч зрителей собрал фестиваль «Кантата» в Калининградской области

В Калининградской области завершился VI Международный фестиваль классической музыки «Кантата».



Смотр собрал более восьми тысяч зрителей, сообщает пресс-служба Минкультуры России. Масштабное событие было приурочено к 80-летию образования региона, а его девизом стал лозунг «Опережая время».



Художественный руководитель фестиваля Фабио Мастранджело отметил, что программа строится как диалог разных эпох, соединяя главные сочинения ХХ века и демонстрируя их актуальное прочтение, при этом в нынешнем году особый акцент сделан на творчестве Дмитрия Шостаковича.





Организаторы подготовили восемь концертов на семи различных сценических площадках, а также более тридцати образовательных мероприятий, которые прошли при содействии Калининградского филиала Третьяковской галереи. С учетом уникальных интернет-трансляций общая аудитория фестиваля превысила 5 миллионов зрителей. Всероссийский марафон «Кантата. Россия», который в этом году охватил 15 регионов, привлек более 25 тысяч слушателей по всей стране.



