Более 8 тысяч зрителей собрал фестиваль «Кантата» в Калининградской области
В Калининградской области завершился VI Международный фестиваль классической музыки «Кантата».
Смотр собрал более восьми тысяч зрителей, сообщает пресс-служба Минкультуры России. Масштабное событие было приурочено к 80-летию образования региона, а его девизом стал лозунг «Опережая время».
Художественный руководитель фестиваля Фабио Мастранджело отметил, что программа строится как диалог разных эпох, соединяя главные сочинения ХХ века и демонстрируя их актуальное прочтение, при этом в нынешнем году особый акцент сделан на творчестве Дмитрия Шостаковича.
Смотр собрал более восьми тысяч зрителей, сообщает пресс-служба Минкультуры России. Масштабное событие было приурочено к 80-летию образования региона, а его девизом стал лозунг «Опережая время».
Художественный руководитель фестиваля Фабио Мастранджело отметил, что программа строится как диалог разных эпох, соединяя главные сочинения ХХ века и демонстрируя их актуальное прочтение, при этом в нынешнем году особый акцент сделан на творчестве Дмитрия Шостаковича.
Организаторы подготовили восемь концертов на семи различных сценических площадках, а также более тридцати образовательных мероприятий, которые прошли при содействии Калининградского филиала Третьяковской галереи. С учетом уникальных интернет-трансляций общая аудитория фестиваля превысила 5 миллионов зрителей. Всероссийский марафон «Кантата. Россия», который в этом году охватил 15 регионов, привлек более 25 тысяч слушателей по всей стране.
Завершился фестиваль гала-концертом, в котором Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Ивана Никифорчина исполнил Девятую симфонию Шостаковича и сюиту Георгия Свиридова «Время, вперед!». Также зрителям представили совместный проект с Московским джазовым фестивалем под названием «Классика встречает джаз», где выступили Игорь Бутман и Олег Аккуратов.
Фото: пресс-служба Минкультуры России