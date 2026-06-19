В Тотьме по нацпроекту «Семья» откроют детский музейный центр









Детский музейный центр «Навигация» планируют открыть в Тотьме в сентябре 2026 года. В этом же году в Вологодской области в рамках национального проекта предусмотрено открытие еще двух детских культурно-просветительских объектов — в городской библиотеке № 10 в Вологде и в культурном центре «Сухонский» в Соколе.



Фото: минкультуры Вологодской области В помещении, где разместится «Навигация», ремонтные работы уже завершены: отремонтированы полы с укладкой нового покрытия, окрашены стены и потолки, смонтированы декоративные столбы, перегородки и электрика.Детский музейный центр «Навигация» планируют открыть в Тотьме в сентябре 2026 года. В этом же году в Вологодской области в рамках национального проекта предусмотрено открытие еще двух детских культурно-просветительских объектов — в городской библиотеке № 10 в Вологде и в культурном центре «Сухонский» в Соколе.

Музейный центр создается на площадке Тотемского музейного объединения, сообщили в пресс-службе регионального минкультуры. В основе будущей экспозиции лежат две главные темы — естественно-научная и социально-экономическая.«Обе будут подаваться через призму реки Сухоны, ее физико-географических особенностей, а также через ту роль, которую река играла в экономике Тотьмы на протяжении столетий. Основой для информационной составляющей экспозиции, отображенной на стендах, будут труды, посвященные Сухоне, авторства известного писателя-краеведа, почетного гражданина Тотемского района Александра Кузнецова», — рассказали в ведомстве.