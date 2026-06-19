В Москве проходит выставка народного художника Бориса Бланка

В Москве продолжает работу персональная выставка народного художника РСФСР, президента Гильдии художников кино Бориса Бланка, сообщает Союз кинематографистов России.



Проект представлен в выставочном зале Фонда Андрея Чеглакова. В экспозиции — живописные эскизы мастера к известным фильмам, среди которых «Стакан воды», «Мой ласковый и нежный зверь», «Старый Новый год», а также к театральным постановкам, включая «Римскую комедию», «Опасные связи», «Женитьбу Бальзаминова» и «Иисус Христос — суперзвезда».





Особый раздел выставки отведен работам студентов ВГИКа им. С.А. Герасимова — мастерской Бориса Бланка, где он готовит будущих художников сцены и экрана. Дополняют экспозицию портреты друзей и родных автора.





Выставка посвящена супруге художника Саше Васиной — его музе, наставнику и строгому критику, сыгравшей ключевую роль в его судьбе.



