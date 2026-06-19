В Самаре по итогам конкурса «Картина мира» откроется выставка

В Самаре по итогам второго сезона международного конкурса «Картина мира» 23 июня откроется выставка.



Мероприятие пройдет на площадке местного филиала Третьяковской галереи, сообщили в оргкомитете. В этот же день состоится награждение финалистов и их встреча с представителями ведущих культурных учреждений России.





В экспозиции представлены работы 15 участников, прошедших отбор, из 11 государств. Тема нынешнего сезона — «Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества». Организаторы отметили, что авторы создали собственные художественные высказывания о культурной памяти, национальной самоидентификации, семейных устоях и преемственности поколений, передав через искусство значимые для их народов ориентиры. Всего на конкурс поступило более 1600 оригинальных работ из 56 стран. Итоговая выставка включает произведения в широком диапазоне техник: от классической живописи и графики до цифрового искусства. Пространство экспозиции не разделено по географическому или стилистическому принципу, а построено как целостный межкультурный диалог.





Участие в выставке принимают российские художницы Анна Толстова, Наталья Морщакова и Арина Вилинчук, а также Орони Хоссейн Отой из Бангладеш, Анастасия Генджи из Индонезии, Синь Суй и Тяньхэ Ван из Китая, Ибраима Мбодж из Сенегала, Джанси Танзи из Демократической Республики Конго, Анджи Вега из Колумбии, Ле Дай Луонг и Као Дай Луонг из Вьетнама, Сухен Ю из Республики Корея, Амантур Юн из Киргизии и Рональд Абду (Нгум) из Камеруна.



