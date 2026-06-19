Фонд кино назвал получателей субсидий по итогам питчинга среди компаний-лидеров
Фонд кино объявил итоги отбора претендентов на государственную финансовую поддержку производства отечественных фильмов, которые создают ведущие студии страны.
По результатам рассмотрения заявок субсидии присуждены 23 кинопроектам.
В перечень вошли ленты «Спасенный», «Куликовская битва», «Весельчак У», «Золушка», «Щелкунчик», «Умка», «Последний богатырь. Колобок», «Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой» и другие.
Всего на питчинге, который проходил 29 мая, кинопроизводители представили 27 проектов.
По результатам рассмотрения заявок субсидии присуждены 23 кинопроектам.
В перечень вошли ленты «Спасенный», «Куликовская битва», «Весельчак У», «Золушка», «Щелкунчик», «Умка», «Последний богатырь. Колобок», «Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой» и другие.
Всего на питчинге, который проходил 29 мая, кинопроизводители представили 27 проектов.
Фото: Ярослав Чингаев/АГН "Москва"