Фонд кино назвал получателей субсидий по итогам питчинга среди компаний-лидеров

Фонд кино назвал получателей субсидий по итогам питчинга среди компаний-лидеров

Фонд кино объявил итоги отбора претендентов на государственную финансовую поддержку производства отечественных фильмов, которые создают ведущие студии страны.

По результатам рассмотрения заявок субсидии присуждены 23 кинопроектам. 

В перечень вошли ленты «Спасенный», «Куликовская битва», «Весельчак У», «Золушка», «Щелкунчик», «Умка», «Последний богатырь. Колобок», «Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой» и другие.

Всего на питчинге, который проходил 29 мая, кинопроизводители представили 27 проектов.

Фото: Ярослав Чингаев/АГН "Москва"