В Ораниенбауме пройдут концерты фестиваля «Гений места»

В Ораниенбауме продолжаются мероприятия третьего сезона фестиваля «Гений места».



Проект, посвященный великим русским композиторам, охватывает семь городов страны: Великий Новгород, Псков, Тихвин, Воткинск, Смоленск, Ораниенбаум и Санкт-Петербург.





20 июня в Японском павильоне Большого Меншиковского дворца музея-заповедника «Петергоф» прозвучат произведения Стравинского в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра. В программе — неоклассический балет «Аполлон Мусагет» и Концерт in D для струнного оркестра, известный как «Базельский».



