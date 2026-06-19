В Ораниенбауме пройдут концерты фестиваля «Гений места»
В Ораниенбауме продолжаются мероприятия третьего сезона фестиваля «Гений места».
Проект, посвященный великим русским композиторам, охватывает семь городов страны: Великий Новгород, Псков, Тихвин, Воткинск, Смоленск, Ораниенбаум и Санкт-Петербург.
Проект, посвященный великим русским композиторам, охватывает семь городов страны: Великий Новгород, Псков, Тихвин, Воткинск, Смоленск, Ораниенбаум и Санкт-Петербург.
20 июня в Японском павильоне Большого Меншиковского дворца музея-заповедника «Петергоф» прозвучат произведения Стравинского в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра. В программе — неоклассический балет «Аполлон Мусагет» и Концерт in D для струнного оркестра, известный как «Базельский».
Открытие фестиваля состоялось 20 марта в Великом Новгороде — на родине Рахманинова. Затем эстафету приняли Псков, где чествовали Мусоргского, Тихвин — родина Римского-Корсакова, Воткинск, связанный с именем Чайковского, и Смоленск — родина Глинки. Финальной точкой проекта станут масштабные торжества в Петербурге: на сценах Мариинского театра отметят 120-летие со дня рождения Дмитрия Шостаковича.
Изображение предоставлено организатором