Реконструкторы из десятков городов по участвовали в фестивале «Новоторжская крепость»

В Торжке прошел третий фестиваль «Новоторжская крепость», организованный Всероссийским историко-этнографическим музеем, передает пресс-служба Минкультуры России.





В этом году Торжок удостоен почетного звания «Город воинской доблести», поэтому все события праздника были пронизаны темой служения Отечеству, мужества и доблести.





Как подчеркнула директор ВИЭМ Ирина Жукова, фестиваль обращен к истокам героизма и живой памяти поколений, а растущий интерес молодежи к подлинной истории подтверждает востребованность такого формата.





Для зрителей развернулись яркие батальные сцены: реконструкторы воссоздали массовые сражения, провели турниры лучников и поединки фехтовальщиков, а также прочитали лекции по истории Торжка. В мероприятии участвовали клубы исторической реконструкции из десятков городов — от Выборга до Екатеринбурга.



