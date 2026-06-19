В Измайловском парке Москвы начнет работу передвижная сцена фестиваля «Театральный бульвар»

В Измайловском парке начнет работу «Дилижанс» — передвижная сцена фестиваля «Театральный бульвар», передает пресс-служба департамента культуры Москвы.



Мобильная площадка, стилизованная под уличный театр, начнет работу в парке 20 июня. Каждую субботу и воскресенье на протяжении всего лета она курсирует по городским паркам и музеям-заповедникам.





В субботу, 20 июня, программу откроет «Раек — маленький театр» со спектаклем «Король и Дракон» — это балаганное представление в традициях русского народного райка, где рассказчик-раешник комментирует сменяющие друг друга картинки, повествуя о приключениях мальчика. Театр сторителлинга предложит зрителям «Слово о полку Игореве» — постановку по мотивам знаменитого памятника древнерусской словесности.



Вечером на сцену выйдет Московский театр поэтов Влада Маленко с проектом «Поэты ремонтируют время»: лауреаты «Филатов Феста» и артисты театра исполнят стихи, басни и песни современных авторов.





Воскресная программа начнется в полдень с «Петрушки» Московского театра кукол — это народная комедия по мотивам традиционных русских сюжетов о лечении, выборе невесты, покупке лошади и борьбе со смертью, поставленная известным петрушечником Анатолием Архиповым.



Театр «Мы» покажет «Абсолютно невероятные приключения Енота» — клоунско-театральную читку без четвертой стены, где актеры Анна Могуева, Мария Дудник и Давид Степанян под режиссурой Екатерины Корабельник делятся со зрителями забавными историями о Еноте и его семье.



