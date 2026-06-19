Россия и Китай снимут фильм о советских летчиках в Японо-китайскую войну
Россия и Китай работают над кинопроектом «Союзники», посвященным советским летчикам в период Японо-китайской войны.
В настоящий момент идет написание сценария. По словам генерального продюсера фестиваля «Новое движение», режиссера и актера Артема Михалкова, подробности о проекте пока не раскрывают, передает ТАСС.
В настоящий момент идет написание сценария. По словам генерального продюсера фестиваля «Новое движение», режиссера и актера Артема Михалкова, подробности о проекте пока не раскрывают, передает ТАСС.
«„Союзники“ — проект, который мы делаем совместно с Китаем. Он расскажет про советских летчиков, участвовавших в Японо-китайской войне, сценарий еще пишется», — рассказал продюсер.
Фото: АГН "Москва"