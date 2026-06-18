В «Коломенском» стартовала выставка «Бумажная скульптура. Экология Тайваня»

В Малом выставочном зале музея-заповедника «Коломенское» стартовала выставка «Бумажная скульптура. Экология Тайваня».



Ее автором стал известный тайваньский мастер Хун Синьфу, который уже более трёх десятилетий посвящает себя изучению пластических свойств бумаги и по праву считается одним из ведущих художников в этой области.





За годы творчества его произведения демонстрировались как в рамках персональных, так и коллективных проектов, а также участвовали в образовательных выставочных программах в свыше двадцати стран, среди которых США, Канада, Германия, Франция, Бельгия, Япония, Австралия, Бразилия и Россия. В 2013-м мастеру доверили руководство крупным творческим начинанием в Тайчжуне, где силами более двухсот педагогов и учеников была создана самая длинная объёмная книга в мире, что зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.





Нынешняя выставка в Коломенском знакомит публику с самобытным направлением тайваньской бумажной пластики, которое сложилось под воздействием уникального исторического и культурного контекста острова. В отличие от классического китайского вырезания из бумаги и японского оригами, местная школа выработала собственный художественный язык, опирающийся на трёхмерность, выразительность форм и неразрывную связь с окружающей средой. Главной темой представленных работ стала природа Тайваня и её разнообразие.





Отдельный раздел экспозиции занимают разработанные Хун Синьфу познавательные бумажные объекты и игровые конструкции, посвящённые экологической тематике и фольклору Тайваня.



