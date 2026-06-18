Ольга Любимова: конференция в Петербурге дала импульс на годы вперед
Министр культуры Ольга Любимова подвела итоги пленарного заседания Международной конференции по укреплению культурных связей, прошедшей в Санкт-Петербурге.
По ее словам, форум задал импульс для совместной работы на долгие годы.
«В ходе пленарного заседания обсуждались системные вопросы, среди которых гармонизация законодательства в области авторского права, внедрение технологий искусственного интеллекта, а также развитие культуры, туризма и межвузовского сотрудничества», — приводит слова министра пресс-служба правительства России.
Отдельно шла речь о подготовке кадров в творческих вузах и совместных образовательных программах, которые сегодня формируют перспективные молодежные проекты. Работу конференции продолжают отраслевые сессии с участием руководителей музеев, театров, библиотек, представителей анимации и кино — там будут выработаны предложения по развитию креативных индустрий и совместные инициативы, указала министр.
Фото: пресс-служба Минкультуры России