Ольга Любимова: конференция в Петербурге дала импульс на годы вперед

Министр культуры Ольга Любимова подвела итоги пленарного заседания Международной конференции по укреплению культурных связей, прошедшей в Санкт-Петербурге.





По ее словам, форум задал импульс для совместной работы на долгие годы.





«В ходе пленарного заседания обсуждались системные вопросы, среди которых гармонизация законодательства в области авторского права, внедрение технологий искусственного интеллекта, а также развитие культуры, туризма и межвузовского сотрудничества», — приводит слова министра пресс-служба правительства России.



