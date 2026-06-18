В Алматы пройдет кинофорум к 35-летию СНГ
В Алматы 24–25 июня Роскино при поддержке Минкультуры России и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ проведет Кинофорум «Центральная Азия+», приуроченный к 35-летию Содружества.
В мероприятии участвуют свыше 20 представителей киноиндустрии из России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, включая руководителей национальных студий и профильных ведомств, сообщили организаторы.
В мероприятии участвуют свыше 20 представителей киноиндустрии из России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, включая руководителей национальных студий и профильных ведомств, сообщили организаторы.
Спецпредставитель Президента РФ Михаил Швыдкой назвал форум важным шагом к углублению культурного взаимодействия и развитию совместных инициатив в кинематографе.
Гендиректор Роскино Эльза Антонова подчеркнула, что площадка станет уникальным пространством для живого диалога и обмена опытом.
Гендиректор Роскино Эльза Антонова подчеркнула, что площадка станет уникальным пространством для живого диалога и обмена опытом.
Деловая часть пройдет в «Доме Дружбы». Запланированы сессии о киноиндустрии в экономическом и культурном пространстве, а также о механизмах международного продвижения.
В кинотеатре «Арман» зрителям представят разножанровые ленты стран-участниц, среди которых «Буратино», «Дерево судьбы», «Ангелы Ладоги», «Тропа гнева», «Солнце на вкус», «Паралимпиец» и «Рай под ногами матерей».
В кинотеатре «Арман» зрителям представят разножанровые ленты стран-участниц, среди которых «Буратино», «Дерево судьбы», «Ангелы Ладоги», «Тропа гнева», «Солнце на вкус», «Паралимпиец» и «Рай под ногами матерей».
Фото: АГН Москва