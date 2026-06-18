Минкультуры России и Белоруссии подписали меморандум о сотрудничестве по Спискам ЮНЕСКО
Минкультуры России и Белоруссии подписали меморандум о сотрудничестве по отдельным вопросам формирования Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Документ подписан по итогам встречи министра культуры России Ольги Любимовой с министром культуры Республики Беларусь Маратом Марковым.
«Документ направлен на подготовку и продвижение транснациональной серийной номинации „Мемориалы героям Великой Отечественной войны: Брестская крепость и Мамаев курган“ в Список Всемирного наследия», — говорится в сообщении Ольги Любимовой, опубликованном в MAКС.
Министр культуры РФ отметила, что на встрече были рассмотрены вопросы реализации инициатив для творческой молодежи, взаимодействия в музейной сфере, взаимные гастроли.
Фото: пресс-служба Минкультуры России