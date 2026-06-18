Мишустин: малые творческие коллективы в первую очередь нуждаются в господдержке
Малые творческие коллективы из небольших городов и поселков формируют фундамент креативного сектора, и именно они в первую очередь нуждаются в государственной поддержке.
Об этом на пленарной сессии Международной конференции, посвященной укреплению культурных связей и развитию креативных индустрий, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Глава правительства подчеркнул, что крайне важно обеспечивать развитие креативного бизнеса не только в столичных регионах, но и в малых населенных пунктах, где особенно актуальны совместные проекты и межрегиональные инициативы.
Как отметил Мишустин, основу этого сектора представляют малые предприятия, индивидуальные предприниматели, ремесленные мастерские и начинающие технологические коллективы, а значит, для них требуются дополнительные меры госпомощи для выхода на внешние рынки, а также упрощенные административные и налоговые режимы.
Премьер обратился к участникам конференции с заверением, что совместными усилиями эти задачи удастся решить.
Об этом на пленарной сессии Международной конференции, посвященной укреплению культурных связей и развитию креативных индустрий, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Глава правительства подчеркнул, что крайне важно обеспечивать развитие креативного бизнеса не только в столичных регионах, но и в малых населенных пунктах, где особенно актуальны совместные проекты и межрегиональные инициативы.
Как отметил Мишустин, основу этого сектора представляют малые предприятия, индивидуальные предприниматели, ремесленные мастерские и начинающие технологические коллективы, а значит, для них требуются дополнительные меры госпомощи для выхода на внешние рынки, а также упрощенные административные и налоговые режимы.
Премьер обратился к участникам конференции с заверением, что совместными усилиями эти задачи удастся решить.
Фото: АГН "Москва"