Мишустин: малые творческие коллективы в первую очередь нуждаются в господдержке

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Об этом на пленарной сессии Международной конференции, посвященной укреплению культурных связей и развитию креативных индустрий, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Глава правительства подчеркнул, что крайне важно обеспечивать развитие креативного бизнеса не только в столичных регионах, но и в малых населенных пунктах, где особенно актуальны совместные проекты и межрегиональные инициативы.Как отметил Мишустин, основу этого сектора представляют малые предприятия, индивидуальные предприниматели, ремесленные мастерские и начинающие технологические коллективы, а значит, для них требуются дополнительные меры госпомощи для выхода на внешние рынки, а также упрощенные административные и налоговые режимы.Премьер обратился к участникам конференции с заверением, что совместными усилиями эти задачи удастся решить.