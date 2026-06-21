В Москве назвали победителей конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition
В Москве подвели итоги V Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition. Масштабное состязание прошло в Концертном зале имени П.И. Чайковского.
В творческом смотре выступили 15 участников из 7 стран. Оргкомитет обработал 77 заявок от претендентов.
Церемония открытия состоялась 13 июня. В ней приняли участие худрук конкурса, народный артист РФ Денис Мацуев, лауреаты прошлых лет Сергей Давыдченко, Кирилл Роговой, Лев Бакиров, Елисей Мысин, а также Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова под управлением Дмитрия Юровского.
Обладателями Гран-при признаны Эмир Закариа (Россия) и Чарли Ву (Австралия).
Звания лауреатов удостоены: Илья Сомов (Беларусь), Яньян Пэн (Китай), Михаил Пироженко (Россия), Анна Каракина (Россия), Гёнхо Ким (Южная Корея), Дени Кохановский (Россия).
Дипломантами стали: Шаньвэй Лю (Китай), Александр Биттер (Россия), Ярослав Марков (Россия), Жаклин Вонг (Австралия), Цзяань Чжан (Китай), Андрия Бошкович (Хорватия), Ричард Райт (Швейцария).
Фото: кадр видео