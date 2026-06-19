В Российской академии художеств откроется выставка к 105-летию со дня рождения Ефрема Зверькова

Российская академия художеств анонсировала выставку, посвященную 105-летию со дня рождения народного художника СССР и действительного члена РАХ Ефрема Ивановича Зверькова.



Посетители увидят порядка 30 произведений мастера из собрания Тверской галереи пейзажа его имени, а также 15 живописных работ победителей ежегодного молодежного творческого состязания «Тверской пейзаж», носящего имя Зверькова.



«Картины, представленные в академических залах, раскрывают основную философскую идею творчества художника-фронтовика, прошедшего дорогами Великой Отечественной войны с первого дня и до победных дней мая», — говорится в сообщении учреждения.





Выставка получила название «Лето. Облака. Ефрем Зверьков и лауреаты конкурса пейзажа имени Е.И. Зверькова.





Экспозиция начнет работу 24 июня 2026 года, к 105-летию со дня рождения художника.