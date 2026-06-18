Названы победители Всероссийской литературной премии имени Фёдора Абрамова «Чистая книга»

Названы победители Всероссийской литературной премии имени Фёдора Абрамова «Чистая книга»

Подведены итоги четвертого сезона Всероссийской литературной премии имени Федора Абрамова «Чистая книга».

На соискание награды в этом году было подано 93 заявки из 31 российского региона, а также одна работа из Республики Беларусь, сообщили в Минкультуры Архангельской области.

Председатель оргкомитета и заместитель председателя правительства Архангельской области Иван Дементьев отметил, что конкурс впервые провели в год столетия со дня рождения писателя.

«Уверен, что премия, названная его заветным словом, не только бережно хранит память о мастере, но и продолжает традиции высокой, искренней литературы. Имя Абрамова вдохновляет, а его заветы о честной жизни и добрых поступках остаются востребованными», — сказал Иван Дементьев.

Лауреатами стали Михаил Тарковский с романом «42-й до востребования» в номинации «Современная проза», Алексей Репин, получивший награду за монографию «Юлиан Семенов: от Виткевича к Штирлицу» в номинации «Литературная критика», а также Олег Нехаев, удостоенный специальной премии за глубокое исследование жизни и творчества Виктора Астафьева.

Информация о времени и месте торжественной церемонии вручения будет объявлена дополнительно.

Учредителями премии, которая вручается раз в два года, выступают правительство Архангельской области, Российский книжный союз и Союз писателей России.

Фото: Артур Новосильцев/АГН "Москва"