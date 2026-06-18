Названы победители Всероссийской литературной премии имени Фёдора Абрамова «Чистая книга»

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На соискание награды в этом году было подано 93 заявки из 31 российского региона, а также одна работа из Республики Беларусь, сообщили в Минкультуры Архангельской области.Председатель оргкомитета и заместитель председателя правительства Архангельской области Иван Дементьев отметил, что конкурс впервые провели в год столетия со дня рождения писателя.«Уверен, что премия, названная его заветным словом, не только бережно хранит память о мастере, но и продолжает традиции высокой, искренней литературы. Имя Абрамова вдохновляет, а его заветы о честной жизни и добрых поступках остаются востребованными», — сказал Иван Дементьев.Лауреатами стали Михаил Тарковский с романом «42-й до востребования» в номинации «Современная проза», Алексей Репин, получивший награду за монографию «Юлиан Семенов: от Виткевича к Штирлицу» в номинации «Литературная критика», а также Олег Нехаев, удостоенный специальной премии за глубокое исследование жизни и творчества Виктора Астафьева.Информация о времени и месте торжественной церемонии вручения будет объявлена дополнительно.Учредителями премии, которая вручается раз в два года, выступают правительство Архангельской области, Российский книжный союз и Союз писателей России.