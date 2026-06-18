В Академии творческих индустрий «Меганом» завершился седьмой поток кадровой программы «Капитаны культуры».





В финальном модуле выпускники, среди которых 110 управленцев из 61 региона России, представили собственные культурные проекты, готовые к реализации.





В этом году участниками программы впервые стали ветераны специальной военной операции и действующие военнослужащие, занимающиеся проектами в области искусства. Поток объединил четырех ветеранов СВО.



В течение трех модулей, один из которых прошел дистанционно, управленцы изучали влияние руководителя на реализацию государственной культурной политики, развивали стратегическое мышление и лидерские качества, а также под руководством экспертов осваивали искусственный интеллект и продуктовый подход к созданию культурных инициатив.









Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида" Среди отмеченных проектов — инклюзивная театральная студия для детей с расстройствами аутистического спектра, семейный центр «Детское Константиново», инициативы по созданию инклюзивных кружков и фестивалей для людей с ограниченными возможностями здоровья, проекты по сохранению национальной идентичности народов России, поддержке участников СВО и цифровизации исторической памяти. Пять из двенадцати финалистов посвящены творческому развитию детей и подростков, включая детей с ОВЗ и оставшихся без родителей, а также популяризации семейного отдыха в культурных учреждениях.







