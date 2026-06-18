Скончалась актриса фильма «Звонок» Дэйви Чейз

Актриса Дэйви Чейз, исполнившая роль зловещего призрака Самары Морган в хорроре «Звонок», скончалась в возрасте 35 лет.





О смерти артистки сообщил её партнёр Рой Эрнандес, передает портал TMZ.





Причиной трагедии стал менингит в сочетании с инфекцией кровотока, которая привела к сепсису. В начале месяца Чейз была госпитализирована.



