В Большом театре в рамках фестиваля «Прокофьев — наш!» покажут оперу «Любовь к трем апельсинам»

На Новой сцене Большого театра 23 и 24 июня состоятся показы оперы Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» в постановке Александра Петрова и Вячеслава Окунева.



Мероприятие включено в программу фестиваля-приношения «Прокофьев — наш!», посвященного 135-летию со дня рождения композитора. Музыкальный руководитель и дирижер — Валерий Гергиев.





Опера основана на сказке Карло Гоцци. В 1914–1915 годах Всеволод Мейерхольд издавал журнал «Любовь к трем апельсинам», в первом номере которого была опубликована сценическая обработка этого сюжета. Прокофьев ознакомился с ней перед отъездом за границу в 1918 году и выбрал этот материал для создания оперы, сочетающей сказочные, шуточные и сатирические элементы, рассказали в театре.





Композитор использовал приемы итальянской комедии дель арте — маски, импровизацию, театральную игру.





Мировая премьера оперы состоялась 30 декабря 1921 года в Чикаго под управлением автора; исполнение шло на французском языке. В СССР опера была поставлена в 1926 году в Ленинграде на сцене Государственного академического театра оперы и балета (ныне Мариинский театр), а в 1927 году — в Большом театре.



