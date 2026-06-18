В Риме открылась выставка «Большой балет Юрия Григоровича»

В Русском доме в Риме стартовала выставка Бахрушинского театрального музея «Большой балет Юрия Григоровича».



В экспозиции представлено свыше 70 снимков из музейного фонда, запечатлевших фрагменты знаменитых постановок и репетиционные будни маэстро в окружении артистов.





Событие стало первым за последние восемь лет выставочным проектом музея на итальянской земле. Генеральный директор учреждения Кристина Трубинова подчеркнула, что открытие выставки приурочено сразу к двум знаковым датам — юбилею Большого театра и грядущему столетию Юрия Григоровича, чья судьба неразрывно связана с главной сценой страны. Она выразила уверенность, что представленное итальянцам наследие выдающегося хореографа, являющееся важнейшей частью мировой балетной культуры, послужит новым импульсом для расширения международного присутствия музея.





Экспозиция призвана продемонстрировать весь масштаб творчества балетмейстера, который на протяжении тридцати лет руководил балетной труппой Большого театра. Двумя основными темами проекта стали история прославленного театра и личная творческая биография Григоровича. Ядром выставки служат фотографии из музейных архивов, среди которых выделяются работы штатного фотохудожника Большого театра Михаила Логвинова. На снимках можно увидеть репетиционные моменты с участием таких звезд, как Владимир Васильев, Михаил Лавровский, Борис Акимов, Николай Цискаридзе и Светлана Захарова. Отдельное место отведено рассказу о плодотворном содружестве балетмейстера с художником Симоном Вирсаладзе, вместе с которым создавался визуальный облик его прославленных балетов. Кроме того, выставка затрагивает историю личного и творческого союза Григоровича с его супругой, легендарной балериной Наталией Бессмертновой.





Дополняют экспозицию театральные афиши спектаклей «Спартак» и «Золотой век».



Увидеть выставку можно до 31 июля.



