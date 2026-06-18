Скончался художник и аниматор Игорь Макаров

На 82-м году жизни скончался Игорь Макаров — почетный член Российской академии художеств, художник-постановщик, график, карикатурист и аниматор.



О кончине художника сообщили в Российской академии художеств. Там назвали уход Макарова невосполнимой потерей для академии и всего отечественного искусства.



«Его искусство пользуется высоким признанием в профессиональной среде, искренней любовью и вниманием широкой аудитории. Он обладал колоссальным творческим диапазоном и обширным портфолио», — говорится в сообщении РАХ.





После окончания Московского высшего художественно-промышленного училища (бывшего Строгановского) Игорь Макаров начинал карьеру на Центральном телевидении, где оформлял программы «Артлото», «Вокруг смеха», «Волшебный фонарь» и «Бенефис». На киностудии «Союзмультфильм» Макаров участвовал в создании более тридцати анимационных лент. Как театральный сценограф он оформил тридцать спектаклей на главных сценах России и зарубежья, а также вошел в авторский коллектив свыше двадцати фильмов, созданных в творческих объединениях «Экран» и «Мосфильм».



