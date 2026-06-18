В Музее архитектуры открылась выставка «Грезы русского модерна»
В Музее архитектуры имени Щусева начала работу выставка «Грезы русского модерна».
Проект приурочен к 150-летнему юбилею старта творческой деятельности архитектора Федора Шехтеля и демонстрирует разнообразие его таланта.
Проект приурочен к 150-летнему юбилею старта творческой деятельности архитектора Федора Шехтеля и демонстрирует разнообразие его таланта.
Как отметила директор музея Наталья Шашкова, мастеров с такой мировой известностью можно пересчитать по пальцам. Она подчеркнула, что Шехтель являлся безупречным представителем стиля модерн, виртуозно соединявшим новаторские инженерные решения и требования удобства с богатой фантазией и утонченным декором.
«Этим проектом музей отдает дань уважения замечательным специалистам, благодаря которым мы знаем о яркой творческой судьбе Федора Шехтеля и можем не только восхищаться его шедеврами, но и понимать их», — отметила Наталья Шашкова.
«Этим проектом музей отдает дань уважения замечательным специалистам, благодаря которым мы знаем о яркой творческой судьбе Федора Шехтеля и можем не только восхищаться его шедеврами, но и понимать их», — отметила Наталья Шашкова.
В экспозицию вошло порядка 240 раритетов, включая подлинные листы графики, старинные снимки, архитектурные модели, произведения декоративно-прикладного искусства и тома из личной библиотеки самого мастера. Собрание составлено из уникальных предметов, предоставленных фондами Музея архитектуры им. Щусева, Бахрушинского музея, Исторического музея, Музея МХАТ и частных коллекционеров.
Посетить выставку можно будет вплоть до 4 октября.
Фото: пресс-служба Минкультуры России