Музей Победы представит выставку ко Дню партизан и подпольщиков

В преддверии Дня партизан и подпольщиков 29 июня в Музее Победы откроется выставка, организованная в рамках проекта «Легенды советского кино».



Проект расскажет о боевой работе диверсионных групп и партизанских формирований в период Великой Отечественной войны. В музее напомнили, что именно 29 июня 1941 года вышла директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) для партийных и советских структур в прифронтовых областях, которая предписывала создавать в оккупированных районах партизанские отряды и диверсионные группы, чтобы повсеместно противодействовать врагу, лишать его покоя, преследовать и уничтожать как захватчиков, так и их пособников, срывая все замыслы неприятеля. Всего в тылу противника с 1941 по 1945 год сражались более миллиона партизан — среди них были рабочие, крестьяне, представители интеллигенции, люди разных возрастов и обоих полов. Они взрывали эшелоны, переправы и линии связи, вели разведку, совершали рейды в глубокий тыл, освобождали пленных и угнанных на принудительные работы.



