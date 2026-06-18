Музей Победы представит выставку ко Дню партизан и подпольщиков
В преддверии Дня партизан и подпольщиков 29 июня в Музее Победы откроется выставка, организованная в рамках проекта «Легенды советского кино».
Проект расскажет о боевой работе диверсионных групп и партизанских формирований в период Великой Отечественной войны. В музее напомнили, что именно 29 июня 1941 года вышла директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) для партийных и советских структур в прифронтовых областях, которая предписывала создавать в оккупированных районах партизанские отряды и диверсионные группы, чтобы повсеместно противодействовать врагу, лишать его покоя, преследовать и уничтожать как захватчиков, так и их пособников, срывая все замыслы неприятеля. Всего в тылу противника с 1941 по 1945 год сражались более миллиона партизан — среди них были рабочие, крестьяне, представители интеллигенции, люди разных возрастов и обоих полов. Они взрывали эшелоны, переправы и линии связи, вели разведку, совершали рейды в глубокий тыл, освобождали пленных и угнанных на принудительные работы.
Проект расскажет о боевой работе диверсионных групп и партизанских формирований в период Великой Отечественной войны. В музее напомнили, что именно 29 июня 1941 года вышла директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) для партийных и советских структур в прифронтовых областях, которая предписывала создавать в оккупированных районах партизанские отряды и диверсионные группы, чтобы повсеместно противодействовать врагу, лишать его покоя, преследовать и уничтожать как захватчиков, так и их пособников, срывая все замыслы неприятеля. Всего в тылу противника с 1941 по 1945 год сражались более миллиона партизан — среди них были рабочие, крестьяне, представители интеллигенции, люди разных возрастов и обоих полов. Они взрывали эшелоны, переправы и линии связи, вели разведку, совершали рейды в глубокий тыл, освобождали пленных и угнанных на принудительные работы.
В витринах выставки размещено свыше тридцати уникальных экспонатов из музейного собрания: здесь можно увидеть подрывную машинку, сумку для минных зарядов, кусачки для проволочных заграждений, обломки гранат, а также документы и печатные материалы тех лет. Среди особо интересных предметов — издания произведений Ванды Василевской на польском и русском языках, фронтовой блокнот начальника разведки 3-го полка партизанской дивизии «Дедушка» Василия Степанова. Отдельный комплекс посвящён Герою Советского Союза Надежде Троян: с июля 1942 года она была связной, разведчицей и медсестрой в отрядах «Сталинская пятёрка», «Буря» и бригаде «Дяди Коли», участвовала в подрыве мостов, нападениях на вражеские обозы и боевых столкновениях. Вместе с Марией Осиповой и Еленой Мазаник она принимала участие в ликвидации Вильгельма Кубе, немецкого генерального комиссара Белоруссии.
Выставка продлится до 7 июля 2026 года.
Выставка продлится до 7 июля 2026 года.
Фото: пресс-служба Музея Победы