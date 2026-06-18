Более тысячи человек приняли участие в фестивале фольклора «Горцы»

В Дагестане завершился XXIV Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы».



Мероприятие собрало свыше тысячи участников из 8 стран: Беларуси, Индии, Непала, Египта, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана и России. Россию представили 11 регионов: Башкортостан, Калмыкия, Удмуртия, Чувашия, Якутия, Воронежская, Ростовская, Самарская, Ульяновская области, Севастополь и Дагестан.



Концерты, ярмарки, выставки, мастер-классы прошли в Махачкале, Дербенте, Каспийске, Кизилюрте, Кизляре, Хасавюрте и ряде районов. Организаторы отметили, что жители отдаленных территорий рады гостям, так как это дает возможность прикоснуться к мировому наследию.



