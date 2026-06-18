Более тысячи человек приняли участие в фестивале фольклора «Горцы»
В Дагестане завершился XXIV Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы».
Мероприятие собрало свыше тысячи участников из 8 стран: Беларуси, Индии, Непала, Египта, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана и России. Россию представили 11 регионов: Башкортостан, Калмыкия, Удмуртия, Чувашия, Якутия, Воронежская, Ростовская, Самарская, Ульяновская области, Севастополь и Дагестан.
Концерты, ярмарки, выставки, мастер-классы прошли в Махачкале, Дербенте, Каспийске, Кизилюрте, Кизляре, Хасавюрте и ряде районов. Организаторы отметили, что жители отдаленных территорий рады гостям, так как это дает возможность прикоснуться к мировому наследию.
Мероприятие собрало свыше тысячи участников из 8 стран: Беларуси, Индии, Непала, Египта, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана и России. Россию представили 11 регионов: Башкортостан, Калмыкия, Удмуртия, Чувашия, Якутия, Воронежская, Ростовская, Самарская, Ульяновская области, Севастополь и Дагестан.
Концерты, ярмарки, выставки, мастер-классы прошли в Махачкале, Дербенте, Каспийске, Кизилюрте, Кизляре, Хасавюрте и ряде районов. Организаторы отметили, что жители отдаленных территорий рады гостям, так как это дает возможность прикоснуться к мировому наследию.
На выставке представили изделия мастера из Чувашии, Воронежской, Самарской, Ростовской областей и зарубежья, дагестанские промыслы — из Унцукульского, Дахадаевского и Буйнакского районов. Гости участвовали в мастер-классах. 12 июня прошел концерт «Гостеприимный Дагестан» ко Дню России, где общий хор исполнил песню «О Родине» на слова Расула Гамзатова. Также состоялся праздник канатоходцев «Пехлеван» с национальными танцами на канате, трюками и «движущейся пирамидой».
На центральной площади Махачкалы прошел фестиваль «Поэзия народного костюма», подчеркивающий многообразие традиций Дагестана. Кульминацией стал гала-концерт 15 июня в Махачкале.
На центральной площади Махачкалы прошел фестиваль «Поэзия народного костюма», подчеркивающий многообразие традиций Дагестана. Кульминацией стал гала-концерт 15 июня в Махачкале.
Фото: пресс-служба Минкультуры России