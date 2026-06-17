На «Ленфильме» после долгого перерыва записали первый альбом

В Большом тон-ателье киностудии «Ленфильм» после перерыва в несколько десятилетий выполнена профессиональная запись музыкального альбома.



Помещение, используемое как репетиционная база Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга, возвращается к исторической функции звукозаписывающей студии. Для первого проекта художественный руководитель оркестра Антон Лубченко выбрал две симфонии Курта Вайля.





«Центр музыкальной культуры «Чайковский» начал поэтапную поставку звукозаписывающего оборудования, полностью процесс займет несколько лет. Но уже сейчас профессиональная звукозапись здесь возможна. Получив от города новую репетиционную площадку, мы пообещали губернатору, что возродим основную функцию тон-ателье, и мы выполняем обещание», — отметил Антон Лубченко.





Сессия звукозаписи состоялась 16 июня. 17 июня эти произведения исполняются для публики в Петрикирхе в рамках цикла «Брукнеровские среды».



