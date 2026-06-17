В РНБ представят моноспектакль «Теркин жив»

В Российской национальной библиотеке пройдет моноспектакль «Теркин жив».



Постановка, которую покажут 24 июня, представляет собой оригинальную интерпретацию знаменитой поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин», рассказали организаторы.





Исполнительницей главной роли выступает актриса, член Союза театральных деятелей России Евгения Павлова.



«Мы все потомки этой войны. Это то, что связывает нас всех, все послевоенные поколения. Слишком большую цену мы заплатили за возможность жить свободно, чтобы вот так запросто отдать эту свободу. Мы связываем события современности с событиями тех лет. Победа как контрольная отправная точка нашей общей большой истории. Когда мы все были заодно», — рассказала артистка.



Спектакль «Теркин жив» неоднократно был показан в зоне боевых действий на территории Донбасса — выступления проходили в землянках, блиндажах и госпиталях. Постановка стала лауреатом I степени Всероссийского Суворовского фестиваля и лауреатом Международного фестиваля «Лик».



